D66 en ChristenUnie willen opvang ongedocumenteerden behouden

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet vasthoudt aan (financiële) afspraken om op bepaalde plekken mensen zonder verblijfsvergunning op te vangen. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger eist voor het asieldebat van woensdagochtend een brief van de staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over het kabinetsbesluit om per 2024 geen geld meer uit te trekken voor deze zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Die regeling staat ook wel bekend als de bed-bad-brood-regeling.