Geweld of intimidatie op een stembureau is „onacceptabel” en „onnederlands”, zegt minister Karien van Gennip (die onder meer over inburgering gaat) naar aanleiding van de vechtpartij in en bij de RAI in Amsterdam op zondag. Op de laatste dag van de Turkse verkiezingen brak een grote vechtpartij uit, waarbij zo’n driehonderd mensen betrokken waren.