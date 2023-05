De Staat gaat in beroep tegen twee rechterlijke uitspraken over de afhandeling van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Het gaat om zaken die te maken hebben met de termijn waarbinnen UHT, de instantie die de compensatieregeling voor gedupeerden uitvoert, moet beslissen als ouders in beroep gaan. Dat meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.