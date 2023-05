De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie bij een flat op de Sint Andriesstraat in Rotterdam. De 16-jarige Rotterdammer is maandag opgepakt, meldt de politie. Eerder werd ook al een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van wapenbezit, woensdag beslist een rechter of hij langer vast moet blijven.