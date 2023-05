Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) roept op tot kalmte na de vechtpartij zondag bij de Turkse verkiezingen in de RAI in Amsterdam. In de avond zijn volgens de RAI waarnemers van de politieke partijen met elkaar op de vuist gegaan. Ook afgelopen dinsdag brak er een vechtpartij uit in het evenementencomplex.