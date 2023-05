FrieslandCampina verwacht de gevolgen van de staking in zijn fabrieken in Borculo maandag te kunnen opvangen. Vakbonden hebben personeel daar opgeroepen het werk neer te leggen. Volgens CNV hebben daar ongeveer honderd medewerkers gehoor aan gegeven. Een woordvoerder van het zuivelconcern zegt dat er wel flink geschoven moet worden in de planning om de productie zo veel mogelijk door te laten gaan.