De politie is nog altijd op zoek naar het slachtoffer en de daders van de mishandeling vrijdagavond op het station Bijlmer Arena in Amsterdam. Een jongen of man werd daar door een grote groep geschopt en geslagen en op het spoor geduwd. Zaterdagavond riep de politie betrokkenen op zich te melden, maar volgens een woordvoerder zondagochtend heeft die oproep nog niets opgeleverd.