In de omgeving van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, waar president Volodymyr Zelensky van Oekraïne donderdagochtend is, zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo staan in de omgeving van het ICC meerdere politieauto’s en -busjes en voor de ingang zijn meerdere beveiligers te zien. Bij het strafhof hangt de Oekraïense vlag.