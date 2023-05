„Kwart van jongeren twijfelt aan Holocaust”, zo kopte menige krant begin dit jaar. Hoewel het onderzoek later bekritiseerd werd, blijft de conclusie wel overeind: de kennis van de jonge generatie over de Tweede Wereldoorlog neemt af. Deze drie jongeren zien het belang van herdenken wel in en dragen elk hun steentje bij aan een 4 meiplechtigheid.