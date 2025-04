Regio Utrecht wil snel in gesprek met minister Madlener

„De regio Utrecht staat voor een forse groeiopgave, met 165.000 nieuwe woningen en tienduizenden banen in het vooruitzicht”, aldus gedeputeerde André van Schie (mobiliteit en economie). „Dit vraagt om een samenhangende aanpak van infrastructuur, leefomgeving en natuur.” De gemeenten en provincie gaan de uitspraak van de Raad van State bestuderen en kijken naar mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de bouw van bijna 75.000 woningen in Groot Merwede en Rijnenburg.

„We verwachten hierover in gesprek te kunnen gaan met minister Madlener. Niet alleen over het vervolgproces rond het tracébesluit, maar ook om het bredere belang van bereikbaarheid, leefbaarheid, woningbouw en economische ontwikkeling in samenhang te bezien”, aldus Van Schie.