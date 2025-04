Woningen in Haagse straat twee keer doelwit van explosies

Dinsdagavond rond 20.45 uur werd een eerste explosie gemeld. Als gevolg daarvan raakte een woning beschadigd. Zowel de brandweer als de politie rukten uit.

Na de explosie renden twee jongens weg in de richting van de Erasmusweg en de Medlerstraat. Later zijn ze nog gezien in de omgeving van het Heeswijkplein op een fatbike, aldus de politie.

Woensdagochtend is omstreeks 06.10 uur weer een explosie gemeld in de Schoonhetenstraat. Dit keer vond de explosie plaats in de tuin van een andere woning.

De politie zoekt getuigen.