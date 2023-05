Nadat beide informateurs in Limburg eerder al inspiratieavonden in hun provincie aankondigden, nodigt ook formateur Pieter Verhoeve in Brabant belangstellenden uit voor een soortgelijke bijeenkomst volgende week vrijdag in het provinciehuis in Den Bosch. Verhoeve heeft naar eigen zeggen veel brieven en manifesten ontvangen. Die zijn op de provinciale website te lezen.