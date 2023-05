Toen mensen afgelopen winter weer van zorgverzekering konden wisselen, was een deel van de verzekeraars en zorgaanbieders nog in onderhandeling over de vraag welke zorg precies vergoed ging worden. Ruim een derde van de mensen was zich daar niet van bewust op het moment dat de keuze voor wel of niet overstappen moest worden gemaakt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dat op basis van onderzoek.