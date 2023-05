Uraniumverrijker Urenco mag een opslagplaats voor radioactief afval bouwen zonder eerst de benodigde vergunning af te wachten. Bij de controle vorig jaar kreeg het bedrijf in Almelo een waarschuwing omdat het radioactief materiaal opslaat in een ruimte die niet voldoende brandwerend is. Deze „ongewenste situatie” zou zo snel mogelijk moeten eindigen, vindt de ANVS. Daarom wordt de bouw gedoogd.