Het was in de jaren zestig van de vorige eeuw niet gebruikelijk. Elke dag douchen? Daar zagen weinig mensen het nut van in. Behalve de mijnwerkers dan, die tot 1974 in de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg werkten. Die móésten wel. Het steenkoolgruis gaf niet alleen veel zwart af, het was ook gevaarlijk voor je gezondheid als het aan je huid bleef plakken.