Zendamateurs van de Vereniging van Radio Zend Amateurs proberen zaterdag en zondag opnieuw verbinding te leggen met Indonesië vanuit het voormalige zendgebouw in Radio Kootwijk op de Veluwe. Op 5 mei is het precies honderd jaar geleden dat er voor het eerst een radiotelegrafieverbinding tot stand kwam vanuit dit gebouw met Malabar in het toenmalige Nederlands-Indië.