Zorgen bij Rotterdamse raad over explosies: kijk naar drugsbeleid

Ook de politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad maken zich zorgen over de reeks explosies in de stad. In vragen die ze stellen aan het stadsbestuur wordt een link gelegd met de drugsproblematiek. „Het aanhoudende explosiegeweld in Rotterdam dwingt ons het Nederlands drugsbeleid kritisch tegen het licht te houden”, twittert D66-fractievoorzitter Agnes Maassen. „Als ons ondermijningsbeleid alleen maar leidt tot geweld in de stad, is dat niet des te meer reden legaliseren van drugs te overwegen?”