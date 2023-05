Steun voor protest tegen hervormingen Netanyahu vanuit Nederland

Nederlandse Joden hebben zondag tijdens een manifestatie in Amsterdam hun steun uitgesproken voor de Israëliërs die al maanden demonstreren tegen juridische hervormingen die de regering van premier Netanyahu wil doorvoeren. In de Uilenburger sjoel luisterden honderd mensen naar toespraken van onder meer Eerste Kamerlid Boris Dittrich (D66) en de Israëlische ex-minister van Defensie Moshe Ya’alon, die sprak via een live-verbinding vanuit Israël.