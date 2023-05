Aruba en Venezuela staan vanaf 1 mei weer scheepvaartverkeer tussen beide landen toe. Dat is voor het eerst sinds vier jaar. Het besluit is onderdeel van de heropening van de grenzen tussen Venezuela en Curaçao, Aruba en Bonaire. Curaçao opende vanaf 3 april de lucht- en scheepvaartgrenzen. Op Bonaire is vanaf dezelfde datum maritiem verkeer voor groente, fruit en bouwmaterialen weer toegestaan.