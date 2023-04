In achttien steden zijn vanaf zaterdag huizen te bezoeken waar Joden of verzetsmensen woonden en werkten voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. In de huizen worden verhalen gedeeld van de bewoners, waarin wordt teruggeblikt op het verzet en het Joodse leven tijdens de oorlog. Het herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet duurt tot en met 5 mei.