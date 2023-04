Het is voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet mogelijk om het aantal asielaanvragen bij te houden. Dat zegt de organisatie in reactie op de verwachte instroom van asielzoekers dit jaar. Het kabinet verwacht dat meer dan 70.000 mensen asiel zullen aanvragen, maakte staatssecretaris Eric van der Burg vrijdag bekend. „Dat is een drie keer zo hoog aantal aanvragen als waar de IND op is ingericht”, aldus de dienst.