Oranjes gaan voor kleur op Koningsdag

De koninklijke familie is op Koningsdag kleurrijk gekleed. Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima zegt dat koningin Máxima een felgroene asymmetrische rok met sierlijke striksluiting van modehuis Natan draagt, waar de koningin vaker kleding van aan heeft. Ook de top die Máxima draagt is van Natan. Over de top en rok draagt Máxima een witte mantel. Groen en wit zijn de kleuren van Rotterdam. De hoed van Máxima is volgens Droogendijk van Fabienne Delvigne en droeg zij eerder in 2017.