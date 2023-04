De zevende evacuatievlucht van de Koninklijke Luchtmacht vanuit Soedan is in de nacht van woensdag op donderdag veilig geland in Aqaba, Jordanië. Het toestel kwam rond 01.00 uur ’s nachts aan, meldt het ministerie van Defensie. Hoeveel mensen en/of Nederlanders aan boord waren van deze vlucht is niet bekendgemaakt.