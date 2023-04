Nog enkele tientallen Nederlanders staan momenteel geregistreerd in Soedan. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal daarvan wil niet geëvacueerd worden, volgens Hoekstra, bijvoorbeeld omdat ze familie niet willen achterlaten, geen vervoer hebben om naar het vliegveld te komen of vanwege de slechte veiligheidssituatie in de hoofdstad Khartoem.