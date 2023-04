Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich zorgen over de nieuwe CO2-norm voor woon-werkverkeer en de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op gas, die veel bedrijven verspreid over het land stevig kan raken. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de klimaatplannen van klimaatminister Rob Jetten.