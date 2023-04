Rutte over dalende populariteit koning: waardeer harde werk enorm

Mark Rutte maakt zich geen zorgen over de dalende populariteit van de koning, waar de Volkskrant over bericht op basis van cijfers van Ipsos. In de geschiedenis van de monarchie schommelden deze cijfers wel vaker. „Ze werken dag in dag uit enorm voor het land, dat wordt naar mijn ervaring enorm gewaardeerd”, zegt de premier over koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hij wijst erop dat het koninklijk paar populairder is dan hijzelf.