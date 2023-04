Branche reageert verdeeld op uitstel vrijwel gratis kinderopvang

Organisaties in de kinderopvang reageren wisselend op het bericht dat het kabinet het plan om de kinderopvang voor werkende ouders bijna volledig te vergoeden vanuit de overheid met twee jaar uitstelt. Voorzitter Loes Ypma van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) noemt het uitstel „zeer onverstandig”. Emmeline Bijlsma, de directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), is juist „heel blij dat het kabinet oog heeft voor de enorme personeelskrapte in de kinderopvang”.