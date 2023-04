Tiener zwaarder bestraft voor veroorzaken dodelijk ongeval

Een 16-jarige jongen uit Groningen is voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Assen veroordeeld tot zes maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Daarnaast is de tiener een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van drie jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden achter gesloten deuren een half jaar jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar.