Het scholingsbudget STAP wordt volgend jaar geschrapt, bevestigen Haagse bronnen. Het is een van de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet neemt in de voorjaarsnota. Verhoging van het eigen risico in de zorg is van de baan. Dat lag lang op tafel, maar is na een felle discussie in het kabinet door de ChristenUnie geblokkeerd.