Vooral werknemers uit de zorg maakten gebruik van STAP-budget

Het STAP-budget voor bijscholing, dat door het kabinet wordt geschrapt, is vooral populair gebleken onder werknemers uit de sector zorg en welzijn. Zij vormden zowel in 2022 als begin dit jaar de grootste groep aanvragers, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Die instantie voerde de veelbesproken regeling uit. Woensdag werd duidelijk dat het kabinet ervan af wil. Het STAP-budget sneuvelt volgens ingewijden in een bezuinigingsronde.