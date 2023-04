Voor het twee keer opslaan van vele tientallen kilo’s vuurwerk in zijn huis, is een 39-jarige man uit Zaltbommel woensdag veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen waarvan 133 dagen voorwaardelijk. De rechtbank in Zwolle achtte niet bewezen dat hij poogde vijf brandweerlieden te verwonden door te verzwijgen dat hij vuurwerk had opgeslagen in zijn brandende huis.