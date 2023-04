Rutte en vicepremiers opnieuw begonnen aan overleg Voorjaarsnota

De top van het kabinet is dinsdagavond even voor 22.00 uur begonnen aan een nieuw overleg over de Voorjaarsnota. Premier Mark Rutte en de drie vicepremiers zijn daarvoor bijeengekomen op het departement van minister van Financiën Sigrid Kaag (D66). Ook Carola Schouten van de ChristenUnie is aanwezig. Wopke Hoekstra (CDA) begint digitaal, maar zal zo snel mogelijk aanschuiven. Hij was eerder op de avond in Eindhoven, waar een vlucht met evacués uit Soedan aankwam.