Premier Mark Rutte vindt de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over zijn eigen rol bij de aardgaswinning in Groningen „hard en pijnlijk”, maar ziet er geen reden in om op te stappen. „Als zo’n hard rapport uitkomt dan overweeg je dat, maar ik heb ervoor gekozen om door te gaan en te helpen dit probleem op te lossen.”