De rechtbank in Haarlem heeft de 48-jarige Ali D. uit Beverwijk dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar. Volgens de rechtbank staat vast dat D. begin vorig jaar in een pand aan de Kloosterstraat in Beverwijk een eveneens 48-jarige medebewoner met een mes doodstak. De opgelegde straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.