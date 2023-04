Drie islamitische bestuurders die in 2020 ondervraagd zijn in een parlementair onderzoek naar buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland stappen naar het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Onder begeleiding van moslimorganisatie Stichting Ummah Project dienen ze een klacht in om zo hun recht halen, staat in een persbericht.