Winkels van Albert Heijn hebben maandag minder voorraden gekregen dan ze zouden moeten krijgen als gevolg van stakingen bij distributiecentra. „Dat is vooral in het noordoosten van Nederland het geval. Dat komt omdat de meeste acties bij het distributiecentrum in Zwolle zijn geweest”, zegt een woordvoerster van de supermarktketen. Of de schappen al leeg raken kon zij nog niet zeggen.