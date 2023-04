Biden: Amerikaans ambassadepersoneel geëvacueerd uit Soedan

Het Amerikaanse ambassadepersoneel is geëvacueerd uit Soedan, meldt de Amerikaanse president Joe Biden in de nacht van zaterdag op zondag. De ambassade is daarop gesloten. De mededeling komt volgens The New York Times na een dag vol tegenstrijdige berichten over een eventuele evacuatie die door gevechten rondom Khartoem te gevaarlijk leek. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat minder dan honderd mensen, onder wie ook enkele diplomaten uit andere landen, zijn geëvacueerd.