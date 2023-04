Twee Britse klimaatactivisten moeten meer dan 2,5 jaar de gevangenis in, omdat ze met een protestactie voor openbare overlast hebben gezorgd. Ze klommen afgelopen oktober in de hoge palen van een brug bij Dartford, vlak bij Londen, om een grote vlag van Just Stop Oil op te hangen. De politie moest de brug bijna twee dagen afsluiten voor verkeer door de actie.