Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid heeft vrijdag per brief de Tweede Kamer ingelicht over de arrestatie van advocaat Inez Weski op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Het strafrechtelijk onderzoek is in volle gang, schrijft Yeşilgöz mede namens minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming.