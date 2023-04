Philips grote stijger op Damrak voor presentatie resultaten

Medisch technologiebedrijf Philips was vrijdag de grootste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Na het weekend komt het bedrijf met resultaten over het eerste kwartaal en beleggers leken daar vertrouwen in te hebben, want ze zetten Philips 2 procent hoger. Helemaal onderaan bij de hoofdfondsen stond ABN AMRO met een min van 6,9 procent. Die bank noteerde echter ex dividend, wat betekent dat de houders van aandelen vanaf vandaag geen recht meer hebben op het dividend over de afgelopen periode.