Duitsland en Polen gaan een werkplaats openen waar Leopard-tanks worden gerepareerd die gebruikt zijn door het Oekraïense leger in de strijd tegen de Russen. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius zegt dat de plek voor de kapotte tanks in Polen komt te liggen. De bondgenoten van Kyiv kwamen samen op de militaire basis in het Duitse Ramstein en sloten daar een akkoord over de financiering van de reparaties.