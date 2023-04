Steeds meer Nederlanders die vastzitten in Soedan melden zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van minister Wopke Hoekstra. Na de ministerraad meldt hij dat er contact is met 110 Nederlanders, waar dat er donderdag nog 87 waren. Voor deze groep kan hij momenteel weinig betekenen. De situatie is te onveilig om ze per vliegtuig te evacueren.