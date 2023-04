De mensen die vrijdag in de hal van het ziekenhuis Gelre in Zutphen actie voerden tegen de sluiting van de afdeling verloskunde van het ziekenhuis hebben hun protest vrijdagavond na contact met de politie gestopt. Volgens Mart de Ridder van de Zutphense SP gebeurde dat omdat er zaterdag een gesprek is met Pier Eringa, topman van Gelre Ziekenhuizen.