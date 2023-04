Ministers: goed dat Wiersma erkent dat hij te ver is gegaan

Het is goed dat onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) erkent dat hij scherp en soms te fel is geweest richting zijn ambtenaren. Dat zeggen zijn collega’s in het kabinet over de berichten hierover in De Telegraaf, die zijn bevestigd door de woordvoerder van Wiersma. „Het belangrijkste wat ik daar lees is dat hij er zelf ook lering eruit heeft getrokken”, zegt verkeersminister Mark Harbers (VVD). Dat vindt ook minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge (CDA).