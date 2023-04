Passagiers die doorgaans regionale treinen nemen naar Duitsland hebben last van de staking van spoorwegpersoneel over de grens. De trein tussen Maastricht en Aken rijdt tot 13.00 uur niet, meldt vervoersbedrijf Arriva. Ook gaan er geen treinen van het Groningse Bad Nieuweschans naar Weener, net over de Duitse grens. Hier zet Arriva bussen in als vervanging.