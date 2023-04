Als er straks een inhoudelijk akkoord ligt over verbeteringen in de jeugdzorg, worden de gesprekken hervat over de invulling van de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro uit het regeerakkoord. Daarbij wordt, nog steeds, gedacht aan invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg en beperking van de behandelduur, zei staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) in het debat met de Tweede Kamer.