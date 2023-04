Zeventig koeien van een biologische boer gaan het komende jaar grazen in het Trekweggebied, dat tegen de Oostvaardersplassen aan ligt in Flevoland. De koeien vervangen de ruim zestig konikpaarden die los rondliepen in het gebied. Natuurbeheerder Staatsbosbeheer denkt dat er door begrazing met koeien meer kans is voor muizen in het gebied, en dat is weer belangrijk als voedselbron voor kiekendieven en andere roofvogels.