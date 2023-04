Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachten in de Mallorcazaak in voorarrest moeten blijven. De aanklager in hoger beroep verzet zich tegen de verzoeken om voorlopige vrijlating, zei de advocaat-generaal donderdag bij het hof in Leeuwarden. Daar ging de beroepszaak over het excessieve uitgaansgeweld in de zomer van 2020 van start.