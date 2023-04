Reiskoepel ANVR heeft er vertrouwen in dat Schiphol de hoeveelheid reizigers in de meivakantie aankan en voorziet geen chaos zoals vorig jaar. Toen was het in de meivakantie erg druk op de luchthaven, onder meer vanwege personeelstekorten. Reizigers moesten daardoor urenlang wachten en misten in sommige gevallen hun vlucht.