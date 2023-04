Marechaussee ziet flinke toename aantal noodpaspoorten

Wie de komende meivakantie gaat vliegen, moet vooraf goed checken of zijn reisdocument niet is verlopen. De Koninklijke Marechaussee op Schiphol ziet sinds vorig jaar een flinke toename van het aantal noodpaspoorten dat op het laatste moment op de luchthaven wordt aangevraagd. Volgens een woordvoerder hebben mensen tijdens de coronacrisis minder gereisd en komen ze er nu achter dat hun paspoort of identiteitskaart niet meer geldig is.